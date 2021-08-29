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Польша провела колючую проволоку на границе с Белоруссией

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Польские военные начали провели колючую проволоку на участке польско-белорусской границы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Ruptly.

В опубликованном видео видно, что военнослужащие крепят на металлические опоры колючую проволоку. Также солдаты использовали специальную технику и буры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство продолжает придерживаться жесткой политической риторики по вопросу нелегальной миграции, и в перспективе Варшава будет бороться с незаконным въездом на территорию страны.

Ранее, 23 августа, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в твиттере о планах построить крепкую стену высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией. На следующий день Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало Польшу принять группу иммигрантов, прибывших с Ближнего Востока и находящихся на польско-белорусской границе уже более двух недель.

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, стремящиеся получить убежище в ЕС, в последние месяцы оказались в сложной ситуации, поскольку на границе с Белоруссией их не пропускают в ЕС, а белорусские пограничники не пускают их обратно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией.

Польша Белоруссия МИД Польши

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