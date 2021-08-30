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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Первый за 2 недели самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в Афганистан

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Самолет с медицинскими препаратами от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыл в Афганистан впервые после захвата власти в стране "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

В ВОЗ сообщили, что эта партия медикаментов стала первой, которую удалость доставить в Афганистан с момента захвата власти в стране боевиками около двух недель назад.

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Самолет вылетел из Дубая и приземлился в афганском городе Мазари-Шариф, который является столицей провинции Балх. Город был захвачен "Талибаном" 14 августа, за день до того, как боевики группировки вошли в столицу страны Кабул.

В ВОЗ отметили, что в страну были доставлены наборы для оказания первой помощи и обработки травм, которых будет достаточно для оказания помощи более чем 200 тыс. человек. Припасы будут доставлены в 40 медицинских учреждений в 29 провинциях страны.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не может доставлять медицинские грузы в аэропорт Кабула и ищет альтернативные варианты, так как после теракта ситуация там стала слишком нестабильной.

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Афганистан ВОЗ

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