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ВОЗ из-за ситуации в аэропорту Кабула не может доставить около 500 т медтоваров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не могут доставить в Афганистан около 500 тонн товаров медицинского назначения из-за ограничений в аэропорту Кабула, передает в понедельник "Аль-Джазира".

"Они были готовы принять груз, и мы собирались отправить его в Афганистан, чтобы провести доставку на этой неделе. Но теперь аэропорт закрыт для коммерческих рейсов", - сообщила представитель организации Инас Хамам.

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По ее словам, ВОЗ призывает пустые самолеты, которые летят в Афганистан для эвакуации людей, сделать остановку в Дубае и забрать предназначенный для афганцев груз.

ВОЗ пытается доставить в Афганистан, в частности, хирургическое оборудование и оборудование для лечения детской пневмонии.

Ранее в понедельник исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Генриетта Фор сообщала, что около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной поддержке.

На данный момент аэропорт Кабула не принимает коммерческие авиарейсы, пока США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
ВОЗ Афганистан Кабул

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