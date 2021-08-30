Экс-президент Украины Кравчук после операции на сердце пропустит встречи ТКГ до конца года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не примет участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТРКГ) по Донбассу до ноября-декабря 2021 года, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет - это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ - ИФ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Как сообщалось, в конце июня первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.