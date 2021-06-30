Экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце

Вопрос о его замене на посту главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу пока не рассматривается

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что в ОП пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

"Пока не рассматривается (замена). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк в среду агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее СМИ стало известно, что первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время информации о его состоянии нет.

Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины.