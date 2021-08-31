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30 лет назад: хроника последних дней СССР

США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Военные США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали, заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи.

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом генерал отметил, что даже если бы США оставили военных в Кабуле ещё на 10 дней, то все равно не выполнили бы первоначальный план.

"Это сложная ситуация", - подытожил он.

При этом Маккензи заверил, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у находящихся там людей будут возможности уехать за рубеж.

По его словам, армия США провела в аэропорту Кабула самую крупную в истории операцию по эвакуации гражданских лиц. Маккензи указал, что с 14 августа непосредственно США эвакуировали 79 тысяч гражданских лиц, включая 6 тысяч американцев.

"В общей же сложности, самолёты США и их партнёров по коалиции эвакуировали более 123 тысяч гражданских лиц", - добавил военачальник.

Он напомнил, что с 14 по 31 августа безопасность аэропорта обеспечивала именно армия США. Она же обеспечивала нормальное функционирование авиагавани.

Маккензи также отметил прагматичность и деловые качества командиров "Талибана" при контактах с американскими военными.

Он рассказал, что командующий 82-й воздушно-десантной дивизии США Крис Донахью, отвечавший за операцию по эвакуации гражданских лиц в аэропорту Кабула, перед тем, как покинуть Афганистан пообщался с командиром талибов, с которым в последние дни взаимодействовал.

Ранее Маккензи сообщил, что последние американские военные самолёты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Фрэнк Маккензи

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