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Тысячи афганцев скопились у границ с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Многие жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются выбраться из страны по земле и собираются у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном, сообщает телеканал Sky news.

"Большое число людей ожидают открытия ворот на афганской стороне границы", - сказал представитель пакистанских властей на погранпереходе Торкхам.

Очевидцы также сообщают о массовых скоплениях афганцев в районе пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана.

По данным Sky news, наземными путями пытаются бежать из страны тысячи человек.

Телеканал напоминает, что по воздушному мосту из Кабула ранее было эвакуировано более 123 тыс. человек. Однако десятки тысяч афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти в стране движением "Талибан" (запрещено в РФ), уехать не смогли.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев спрогнозировали бегство еще до полумиллиона жителей Афганистана из страны до конца 2021 года.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан Иран Пакистан

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