В США заявили, что аэропорт Кабула не может работать в штатном режиме

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кабула после отлёта оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может в штатном режиме выполнять свои функции, заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолёты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность", - приводит CNN выдержки из заявления FAA.

Также ведомство запретило американским самолётам перелёты над большей частью Афганистана.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В последние дни именно армия США обеспечивала функционирование аэропорта. В августе мировое сообщество активно обсуждало, какая страна могла бы в дальнейшем обеспечивать работу аэропорта, равно как и его безопасность. В частности, готовность заниматься этим выражала Турция.

Аэропорт Кабула теперь под контролем захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Предполагается, что у его бойцов нет опыта, необходимого для налаживания безопасного функционирования крупного международного аэропорта.