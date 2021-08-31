Американцы вывели из строя вертолеты и систему ПРО в аэропорту Кабула

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту. Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.

Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.

"Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты", - подчеркнул генерал, отметив, что "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула – последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он перешел под контроль "Талибана".

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

"На будущее... террористам "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец – мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22 174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64 363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162 042 переносные радиостанции, 16 035 приборов ночного видения, 358 530 автоматов, 126 295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Сам Дональд Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения, на которое истрачено $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - полагает экс-президент США.