Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Американцы вывели из строя вертолеты и систему ПРО в аэропорту Кабула

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту. Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.

Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.

"Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты", - подчеркнул генерал, отметив, что "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула – последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он перешел под контроль "Талибана".

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

"На будущее... террористам "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец – мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы!" - написал Трамп-младший, сопроводив сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

В миреТалибы объявили о полной независимости АфганистанаЧитать подробнее

Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22 174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64 363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162 042 переносные радиостанции, 16 035 приборов ночного видения, 358 530 автоматов, 126 295 пистолетов, 176 пушек.

Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета "Блэкхок", 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета "Эмбраер-314", 28 самолетов "Сессна 208" и 10 самолетов "Сессна АС-208".

Сам Дональд Трамп отметил, что "необходимо запросить немедленного возвращения США всего снаряжения, на которое истрачено $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - полагает экс-президент США.

США Афганистан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Свыше 4,51 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 31 августа

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Афганистан во власти талибов

Талибы предприняли попытку штурма Панджшерской долины

Афганистан во власти талибов

В США заявили, что аэропорт Кабула не может работать в штатном режиме

В США заявили, что аэропорт Кабула не может работать в штатном режиме
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о полной независимости Афганистана

Афганистан во власти талибов

США завершили вывод войск из Афганистана

США завершили вывод войск из Афганистана
Афганистан во власти талибов

Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"

Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"
Пандемия коронавируса

В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');