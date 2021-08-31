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США продолжат дипломатическое присутствие в Афганистане через Катар

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - США после вывода войск из Афганистана продолжат там дипломатическую деятельность с использованием возможностей своего консульства в столице Катара Дохе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы завершили свою военную миссию в Афганистане и приступаем к новой - дипломатической", - сказал он.

По его словам, для связанной с Афганистаном дипломатической деятельности будет использоваться консульство США в Дохе.

Американские дипломаты до вылета из Афганистана последнего самолета США работали на территории кабульского аэропорта.

Накануне Блинкен заявил, что дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск 31 августа маловероятно.

"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то этого вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

В то же время, по словам дипломата, "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября".

Ранее США объявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США.

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Энтони Блинкен Афганистан

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