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Блинкен указал, что талибы должны выполнять взятые обязательства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, должно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы их режим был признан легитимным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Легитимность и любую поддержку нужно заслужить", - сказал Блинкен в видеообращении после завершения выхода США из Афганистана.

Он отметил, что талибам необходимо будет выполнить свои обязательства по обеспечению свободы передвижения, уважению прав женщин и меньшинств, а также не допустить, чтобы страна стала базой для терроризма.

С такими обещаниями ранее выступили представители движения "Талибан".

"Наши войска покинули Афганистан, - сказал Блинкен. - Началась новая глава взаимодействия Америки с Афганистаном".

Он подчеркнул, что "военная миссия завершена, началась новая дипломатическая миссия".

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам. По его словам, госдепартамент не располагает их точным числом, по оценкам, это "менее 200" человек.

Ранее талибы объявили, что Афганистан по-настоящему независим после отлёта из страны последних американских военных.

Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан Энтони Блинкен

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