ЕСПЧ взыскал с РФ 20 тысяч евро в пользу сестры Натальи Эстемировой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 20 тысяч евро сестре Натальи Эстемировой, посчитав, что РФ не обеспечила надлежащее расследование и рассмотрение дела об убийстве правозащитницы.

Согласно опубликованному во вторник решению по жалобе Светланы Эстемировой, суд установил в действиях РФ нарушение статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в части эффективного расследования дела об убийстве и статьи 38, обязывающей государство предоставить необходимые условия для рассмотрения дела. При этом суд посчитал, что статья 2 Конвенции в части права на жизнь нарушена не была.

"Суд пришел к выводу, что непредставление правительством полной копии материалов уголовного дела не позволило оценить качество расследования. Учитывая вышеизложенное, суд не смог прийти к выводу о том, что расследование было проведено тщательно", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Вместе с тем, суд отметил, что дело об убийстве Эстемировой не прекращено, в связи с чем "властям (России - ИФ) следует, насколько это возможно, попытаться установить обстоятельства похищения и убийства госпожи Эстемировой, выявить и наказать виновных".

При этом суд указал, что "доказательства не подтверждают причастность государства к ее убийству".

Эстемирова была убита в июле 2009 года после похищения в Грозном.

По официальной версии следствия, преступление совершили Алхазур Башаев и другие участники так называемой банды Ислама Успахаджиева с целью мести за публикации в СМИ о деятельности Башаева. Запрос о выдаче Башаева был направлен во Францию, однако его так и нашли.

Правозащитный центр "Мемориал" (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов), в котором работала Эстемирова, неоднократно заявлял о несогласии с версией следствия и возможной причастности к делу главы Чечни Рамзана Кадырова.