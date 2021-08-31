Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кремль заверил, что РФ не будет вмешиваться в отношения США и Украины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским может побудить его следовать Минским договоренностям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; представитель Кремля также заявил, что Москва не намерена вмешиваться в отношения Киева и Вашингтона.

"Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что лидер США мог бы также побудить Зеленского отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу Минского урегулирования.

Говоря об ожиданиях от встречи, Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины. "Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что не видит никаких рисков для отношений России с этими двумя странами в связи с проведением американо-украинских переговоров. "Наши отношения с этими странами - одна субстанция. Отношения двух суверенных государств - другая субстанция", - заявил Песков.

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на среду, 1 сентября.

Джо Байден Владимир Зеленский США Украина Дмитрий Песков Минские договоренности

Новости по теме

Новости

Талибы завершили переговоры по созданию правительства

Пандемия коронавируса

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

В ЕС 70% взрослого населения полностью привили от COVID-19

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане
Пандемия коронавируса

Свыше 4,51 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 31 августа

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Афганистан во власти талибов

Талибы предприняли попытку штурма Панджшерской долины

Афганистан во власти талибов

В США заявили, что аэропорт Кабула не может работать в штатном режиме

В США заявили, что аэропорт Кабула не может работать в штатном режиме
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о полной независимости Афганистана

Афганистан во власти талибов

США завершили вывод войск из Афганистана

США завершили вывод войск из Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');