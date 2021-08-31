Кремль заверил, что РФ не будет вмешиваться в отношения США и Украины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским может побудить его следовать Минским договоренностям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; представитель Кремля также заявил, что Москва не намерена вмешиваться в отношения Киева и Вашингтона.

"Мы очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что лидер США мог бы также побудить Зеленского отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу Минского урегулирования.

Говоря об ожиданиях от встречи, Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в отношения США и Украины. "Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать", - сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что не видит никаких рисков для отношений России с этими двумя странами в связи с проведением американо-украинских переговоров. "Наши отношения с этими странами - одна субстанция. Отношения двух суверенных государств - другая субстанция", - заявил Песков.

Встреча Зеленского с Байденом запланирована на среду, 1 сентября.