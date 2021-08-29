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СМИ сообщили о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщает украинская служба "Голоса Америки" (признана в РФ иноагентом).

Как отмечается, информацию о переносе даты встречи лидеров двух стран украинской службе "Голоса Америки" подтвердили в Белом доме.

Встреча Байдена и Зеленского откладывается уже во второй раз. Изначально она была запланирована на 30 августа, но затем была согласована новая дата - 31 августа. На 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события, указывает "Голос Америки".

Прошлый перенос встречи в Киеве объяснили расширением программы саммита.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в четверг в Вашингтоне проходила активная подготовка к визиту Зеленского и его встречи с Байденом, и "никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет".

"По состоянию на сейчас, никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал тогда Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Министр указал, что визит Зеленского в США согласован на 99%.

"Есть пару тем, которые президенты обсудят уже непосредственно, но в принципе все другое согласовано, потому я оптимистично настроен", - добавил он.

По словам Кулебы, ряд документов уже готов к подписанию, в том числе "документ в сфере сектора обороны и безопасности" и "документы в сфере торговли" между Украиной и США. Министр заявлял, что эта встреча "выведет отношения Украины и США на новый уровень".

"Голос Америки" не уточняет причину переноса встречи лидеров США и Украины.

31 августа - крайний срок вывода американских войск из Афганистана.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский

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