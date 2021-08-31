Вашингтон пообещал Киеву военную помощь до $60 млн

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в преддверии встречи между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом обещают до $60 млн военной помощи Украине, сообщает Associated Press (AP).

"Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня (в Донбассе) и других провокаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил "для защиты от российского вторжения".

"Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, Зеленский собирается встретится с Байденом в Белом доме в среду, 1 сентября.