Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны Украины и США подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере".

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", - написал он в твиттере.

A new stage in 🇺🇦🇺🇸 defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, 🇺🇸 support for 🇺🇦's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Ранее сообщалось, что США в преддверии встречи между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом пообещали до $60 млн военной помощи Украине. Отмечается, что укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил "для защиты от российского вторжения".