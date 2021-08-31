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Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства

Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнерства
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны Украины и США подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере".

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что США в преддверии встречи между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом пообещали до $60 млн военной помощи Украине. Отмечается, что укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил "для защиты от российского вторжения".

Украина США Владимир Зеленский

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