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На тихоокеанском побережье США разбился вертолет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет ВМС США MH-60S Seahawk рухнул в ночь на среду в Тихий океан неподалеку от американского города Сан-Диего, сообщает Fox News со ссылкой на сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота США.

В нем отмечается, что один человек спасен, поиски еще пяти продолжаются. Они ведутся как с катеров, так и с воздуха.

Вертолет базировался на авианосце Abraham Lincoln.

Крушение произошло в 60 морских милях от побережья во время планового полета.

США Сан Диего Тихий океан

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