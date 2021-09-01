На тихоокеанском побережье США разбился вертолет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет ВМС США MH-60S Seahawk рухнул в ночь на среду в Тихий океан неподалеку от американского города Сан-Диего, сообщает Fox News со ссылкой на сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота США.

В нем отмечается, что один человек спасен, поиски еще пяти продолжаются. Они ведутся как с катеров, так и с воздуха.

Вертолет базировался на авианосце Abraham Lincoln.

Крушение произошло в 60 морских милях от побережья во время планового полета.