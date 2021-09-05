Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В США опознали пятерых погибших при крушении вертолета вблизи Сан-Диего

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВМС США в воскресенье опознали пятерых моряков, погибших при крушении военного вертолета MH-60S Seahawk 31 августа. Об этом сообщает Associated Press.

Вертолет упал приблизительно в 112 километрах от Сан-Диего при выполнении планового полета. Одному из членов экипажа удалось спастись. Вертолет базировался на авианосце Abraham Lincoln.

В результате крушения также были ранены пятеро моряков, находившихся на борту авианосца, сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Вертолеты MH-60S Seahawk обычно перевозят около четырех человек и используются для боевой поддержки, помощи при стихийных бедствиях, а также в поисково-спасательных операциях.

США Сан-Диего Калифорния

Новости по теме

Новости

Экс-президента ЮАР досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям

Экс-президента ЮАР досрочно освободят из тюрьмы по медицинским показаниям
Афганистан во власти талибов

Силы сопротивления в Панджшере заявили о ликвидации одного из командиров талибов

Афганистан во власти талибов

Талибы убили представителя сил сопротивления афганского Панджшера

Талибы убили представителя сил сопротивления афганского Панджшера

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Афганистан во власти талибов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов
Афганистан во власти талибов

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Главарь мятежников в Гвинее подтвердил арест президента страны

Главарь мятежников в Гвинее подтвердил арест президента страны

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать места проживания

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');