В США опознали пятерых погибших при крушении вертолета вблизи Сан-Диего

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВМС США в воскресенье опознали пятерых моряков, погибших при крушении военного вертолета MH-60S Seahawk 31 августа. Об этом сообщает Associated Press.

Вертолет упал приблизительно в 112 километрах от Сан-Диего при выполнении планового полета. Одному из членов экипажа удалось спастись. Вертолет базировался на авианосце Abraham Lincoln.

В результате крушения также были ранены пятеро моряков, находившихся на борту авианосца, сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Вертолеты MH-60S Seahawk обычно перевозят около четырех человек и используются для боевой поддержки, помощи при стихийных бедствиях, а также в поисково-спасательных операциях.