Лукашенко и Путин будут наблюдать за учениями "Запад-2021"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин будут наблюдать за учениями "Запад-2021", каждый на своих полигонах.

Лукашенко сообщил, что в учениях "Запад-2021" на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск.

"На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем", - заявил Лукашенко. Фрагмент его выступления опубликовал близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в среду.

Президент Белоруссии подчеркнул, что таким образом вместе с российским коллегой они посмотрят, "насколько готовы и слажены наши вооруженные силы - России и Беларуси".

"У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия - ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим (учения "Запад-2021" - ИФ)", - сказал Лукашенко.

Стратегические учения "Запад-2021" состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. Их цель - отработка применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.