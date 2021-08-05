Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

В совместных учениях "Запад-2021" в Белоруссии задействуют 12,8 тысячи военных

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В совместных стратегических учениях "Запад-2021" в Белоруссии примут участие около 12 800 военнослужащих, в том числе около 2500 россиян и 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ, сообщило Минобороны Белоруссии на брифинге для журналистов и дипломатов.

Эти данные огласил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

Для учений задействуют 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210-й авиационный полигон "Ружанский" и полигон "Брестский".

На территории России от Вооруженных Сил Белоруссии в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники.

"Предстоящее совместное стратегическое учение "Запад-2021" носит оборонительный характер. Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества, в целом, ни для соседних стран, в частности", - заверил Гулевич.

По его словам, учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры, проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению.

Белоруссия Минобороны Казахстан Виктор Гулевич Запад-2021

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Зеленский предложил жителям Донбасса "уезжать в РФ или держаться"

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Пандемия коронавируса

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты

Пандемия коронавируса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн
Пандемия коронавируса

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');