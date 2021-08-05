В совместных учениях "Запад-2021" в Белоруссии задействуют 12,8 тысячи военных

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В совместных стратегических учениях "Запад-2021" в Белоруссии примут участие около 12 800 военнослужащих, в том числе около 2500 россиян и 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ, сообщило Минобороны Белоруссии на брифинге для журналистов и дипломатов.

Эти данные огласил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич.

Для учений задействуют 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210-й авиационный полигон "Ружанский" и полигон "Брестский".

На территории России от Вооруженных Сил Белоруссии в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники.

"Предстоящее совместное стратегическое учение "Запад-2021" носит оборонительный характер. Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества, в целом, ни для соседних стран, в частности", - заверил Гулевич.

По его словам, учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры, проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению.