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Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" признан в Белоруссии экстремистским

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" признали экстремистским, сообщили в среду в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" признан экстремистским. Такое решение принято 31 августа судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК", - говорится в сообщении.

Причиной, по информации МВД, стало то, что в телеграм-канале публиковалась информация, направленная на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, а также на разжигание социальной и политической вражды.

"Теперь за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - предупредили в МВД.

Белоруссия

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