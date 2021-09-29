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Сайт "КП в Беларуси" заблокирован за угрозу нацбезопасности

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии с утра 29 сентября заблокирован сайт "Комсомольской правды в Беларуси". В Министерстве информации подтвердили, что решили ограничить доступ к сайту по решению Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности страны.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорится в сообщении.

Распространение такой информации в интернете запрещает статья 38 закона о СМИ.

О чем была публикация, министерство не уточнило.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил одноименному радио, что недовольство Минска вызвала небольшая заметка, "в которой ничего страшного не было". По его словам, это был комментарий одноклассницы минчанина, который погиб в перестрелке с сотрудниками КГБ, она вспомнила, что раньше он был хороший парень. В первоначальном виде заметка провисела на сайте "ровно три минуты", а затем была переписана редактором, добавил Сунгоркин.

Он отметил на жесткий контроль властей Белоруссии за СМИ и напомнил, что в августе 2020 года в Белоруссии запретили печатать и распространять бумажные тиражи "Комсомольской правды".

КП Белоруссия Мининформ Владимир Сунгоркин

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