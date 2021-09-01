Более полумиллиона доз "Спутника V" произвели в Сербии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи одобрил использование 550 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", произведенной на базе сербского института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", сообщил в среду министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

"Министр без портфеля Ненад Попович, ответственный за инновации и технологическое развитие, сообщил, что российский Институт им. Гамалеи одобрил использование 550 тыс. доз вакцины "Спутник V", произведенных в Торлаке до 13 августа", - говорится в сообщении на сайте правительства Сербии.

Одобренная к использованию партия состоит из 275 тыс. доз первого и 275 тыс. доз второго компонента вакцины, отмечается в сообщении. Министр также отметил, что правительство Сербии и президент республики Александр Вучич могут принять решение о возможном экспорте производимой в стране вакцины от COVID-19.

Производство "Спутника V" на площадках сербского института "Торлак" началось 4 июня.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Сербия одобрила применение вакцины 31 декабря 2020 года.