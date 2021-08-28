Аргентина произвела более 5 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Аргентинская компания Richmond сообщила, что с начала производства ею выпущено более 5 млн доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Мы перешли рубеж в 5 млн доз, которые произведены в Аргентине, причем партия была закончена вчера (...). Мы продолжаем работать!" - говорится в сообщении компании в твиттере.

В Richmond отметили, что произвели 1,179 млн доз первого компонента препарата и 3,89 млн доз второго компонента.

Аргентина начала производство российской вакцины в июне 2021 года после того, как с одобрения местного регулятора стала применять ее в стране в декабре 2020 года.

Активное вещество для производства препарата поставляется из России.

Помимо "Спутника V" в Аргентине применяются вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

С начала пандемии коронавируса в стране выявлено более 5 млн случаев заражения, от связанных с COVID-19 заболеваний скончались более 110 тыс. человек.