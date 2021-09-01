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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко подарили картину, на которой он запечатлен с автоматом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о некоторых подарках, которые ему подарили на день рождения. Одним из них стала картина, на которой запечатлен известный эпизод поствыборного кризиса в Белоруссии - момент, когда глава государства и его младший сын Николай появились во Дворце Независимости в Минске, вооруженные автоматами.

"Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка – работает в службе безопасности (ее) папа – учится в Академии искусств на пятом курсе, вроде. Картина монументальная", - отметил Лукашенко (видео опубликовано в близком к пресс-службе президента телеграм-канале "Пул Первого").

"Я сказал, во Дворец Независимости поставьте, чтобы видели. Это такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилось", - сказал глава государства.

События, запечатленные на подаренной картине, произошли 23 августа 2020 года, когда в Минске проходила очередная массовая акция протеста против результатов президентских выборов. В тот день Лукашенко с сыном Николаем прилетели в резиденцию президента на вертолете, причем оба были в бронежилетах и с автоматами.

30 августа глава Белоруссии отметил свое 67-летие.

Белоруссия Александр Лукашенко

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