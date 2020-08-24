Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В координационном совете белорусской оппозиции призвали правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко Николаю.

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - сказала член президиума координационного совета Мария Колесникова журналистам в понедельник.

Накануне белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, как и отец, вооруженного автоматом Калашникова.

Белоруссия Александр Лукашенко Николай Лукашенко

Новости по теме

Новости

В Кремле не увидели стремления белорусской оппозиции к сотрудничеству с РФ

В Белоруссии задержали двоих членов координационного совета оппозиции

В Белоруссии задержали двоих членов координационного совета оппозиции

Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

Минобороны Белоруссии заявило о провокации на границе с Литвой

На Филиппинах совершен двойной теракт

На Филиппинах совершен двойной теракт

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата

Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Американское СМИ нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Американское СМИ нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');