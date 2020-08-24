Оппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В координационном совете белорусской оппозиции призвали правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко Николаю.

"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", - сказала член президиума координационного совета Мария Колесникова журналистам в понедельник.

Накануне белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, как и отец, вооруженного автоматом Калашникова.