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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Байден заявил, что партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.

"В период празднования 30-летия независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", - заявил Байден в начале переговоров с Зеленским. Видео переговоров в Овальном кабинете Белого дома обнародовал телеканал "Дом" в телеграме.

Байден также отметил, что у Украины и США общие ценности и цели в Европе.

"Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы - чтобы она была целостной, свободной и мирной", - сказал президент США.

Зеленский выразил благодарность США за полученные более 2 млн доз вакцины от COVID-19.

"Хочу поблагодарить, что сразу после нашего разговора по телефону Соединенные Штаты отправили в Украину более двух миллионов доз. Это для сохранения жизни украинцев. Это очень важно", - сказал он.

Зеленский сообщил Байдену, что американской стороне ранее в среду был передан список из 450 человек, удерживаемых Российской Федерацией.

Владимир Зеленский Джо Байден США Украина

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