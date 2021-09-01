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Украина и США назвали "Северный поток 2" угрозой энергетической безопасности Европы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Украина и США рассматривают "Северный поток 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности, говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе, обнародованном в среду.

Как отмечается в документе, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Россией энергетики как геополитического оружия.

Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Помимо этого Вашингтон планирует выделить $463 млн помощи Киеву, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека и децентрализацию.

"Правительство США (...) планирует выделить (Украине - ИФ) более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию", - говорится в совместном заявлении двух стран.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.

Северный поток 2 США Украина

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