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В ФРГ предъявили обвинения по делу об ограблении музея в Дрездене в 2019 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура в ФРГ в четверг предъявила обвинения шести мужчинам по громкому делу об ограблении музея "Зеленый свод" в Дрездене в 2019 году, сообщает издание Die Zeit.

Возраст обвиняемых от 22 до 27 лет. Все они являются гражданами Германии. Их обвинили в ограблении и поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Двое из них ранее уже были осуждены – за кражу золотой монеты весом 100 кг из Музея Боде в 2017 году.

"Зеленый свод" (нем. Grünes Gewölbe) – это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года. В музее хранится порядка 3 тыс. экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.

Ограбление произошло в ноябре 2019 года, были похищены бриллианты XVIII века, в частности элементы трех гарнитуров, эфес шпаги, инкрустированный 770 бриллиантами, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый польский Орден Белого орла, подвески и нагрудные украшения.

Германия Дрезден

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