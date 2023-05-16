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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

В Германии пятерых человек приговорили к тюрьме за кражу драгоценностей на 100 млн евро

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Суд в Германии приговорил пятерых человек к тюремному заключению за кражу драгоценностей на сумму более 100 млн евро из музея в Дрездене в 2019 году, сообщает во вторник Associated Press.

Пятеро мужчин в возрасте от 24 до 29 лет были признаны виновными в хищении 21 произведения ювелирного искусства, которые включают в себя более 4,3 тыс. бриллиантов. Они получили тюремные сроки от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев. Один из обвиняемых был оправдан.

Мужчины были осуждены за поджог с отягчающими обстоятельствами в сочетании с опасными телесными повреждениями, кражу с применением оружия, порчу имущества и умышленный поджог.

Немецкие СМИ отмечают, что все осужденные принадлежали к берлинскому преступному клану Реммо.

25 ноября 2019 года из дрезденского дворца-резиденции "Зеленый свод" были похищены драгоценности XVIII века на сумму около 114 млн евро.

Мужчины разожгли огонь, чтобы отключить электропитание уличных фонарей, а также подожгли машину в соседнем гараже, прежде чем бежать в Берлин. Через несколько месяцев их поймали во время облав в столице Германии.

"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

Германия
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