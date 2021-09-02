США не будут помогать силам сопротивления в афганском Панджшере

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Пентагоне дали понять, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Панджшер.

"Военная операция США в Афганистане завершена", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, отвечая на брифинге на вопрос журналиста о том, будут ли военные США как-то поддерживать противников талибов.

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана. Ранее его представители сообщили о гибели 350 талибов за четыре дня боев за Панджшерскую долину.

Боевики "Талибана" штурмуют регион в единственной неподконтрольной им провинции Афганистана с двух основных направлений - со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.