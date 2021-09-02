Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о гибели за четыре дня боев за Панджшерскую долину 350 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 задержаны", - говорится в твиттере Фронта.

Талибы (боевики запрещенной в России организации) штурмуют непокорную долину в единственной неподконтрольной им провинции Афганистана с двух основных направлений - со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

Накануне представитель руководства талибов Амир Хан Моттаки назвал переговоры с руководством оставшейся единственной неподконтрольной боевикам провинции безрезультатными и пообещал, что Панджшер будет взят силой. Для достижения этой цели талибы стянули в район боевиков из четырех северо-восточных провинций - Бадахшана, Тахара, Кундуза и Баглана. Кроме того, на штурм долины направлены отряды талибов из Кабула.