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Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер

Силы сопротивления сообщили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о гибели за четыре дня боев за Панджшерскую долину 350 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Потери талибов за последние четыре дня составили 350 человек убитыми, 287 ранеными, 35 задержаны", - говорится в твиттере Фронта.

В миреТалибы предприняли попытку штурма Панджшерской долиныЧитать подробнее

Талибы (боевики запрещенной в России организации) штурмуют непокорную долину в единственной неподконтрольной им провинции Афганистана с двух основных направлений - со стороны долины Андараб в провинции Баглан и города Гульбахор в провинции Парван.

Накануне представитель руководства талибов Амир Хан Моттаки назвал переговоры с руководством оставшейся единственной неподконтрольной боевикам провинции безрезультатными и пообещал, что Панджшер будет взят силой. Для достижения этой цели талибы стянули в район боевиков из четырех северо-восточных провинций - Бадахшана, Тахара, Кундуза и Баглана. Кроме того, на штурм долины направлены отряды талибов из Кабула.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 02 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер

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