Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки в США, однако ракета взорвалась через несколько минут после начала полета.

Пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по московскому времени. Старт ракеты состоялся в 4:59 над тихоокеанским побережьем с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния), однако через пару минут после старта миссия была прервана из-за пока не выясненного обстоятельства, а сама ракета взорвалась во время полета. Компания сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Video of the Firefly Alpha anomaly. pic.twitter.com/3iWwLZUKXX — Michael Baylor (@nextspaceflight) September 3, 2021

Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре (Украина) Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.