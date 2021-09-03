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Разработчик ракеты Alpha назвал ее взрыв после запуска контролируемым

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, сообщила о том, что полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности.

Как сообщалось, через несколько минут после старта миссию прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляции, ракета взорвалась в полете.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В компании утверждают, что сам запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", - подчеркнули в компании.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре (быв. Днепропетровск) Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Alpha Firefly Aerospace Inc. США Максим Поляков

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