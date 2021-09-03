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Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) решило перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября, сообщило издание The Times of India со ссылкой на представителя талибов Забуиллу Муджахида.

При этом, указывает издание, по данным ряда источников, вероятным главой нового правительства будет один из лидеров движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар.

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В среду поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Как сообщал телеканал Tolo News, верховным руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

В то же время газета Hindustan Times написала, что лидеры разных ветвей "Талибана" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана. По ее данным, основные участники этого процесса - главари сети "Хаккани" (запрещена в РФ), которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

В движении "Талибан" существуют и иные разногласия, отмечается в статье.

Хайбатулла Ахундзада является действующим лидером талибов с мая 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Затем занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом. Ахундзада заработал хорошую репутацию среди талибов как духовный лидер, выступал судьей в религиозных спорах.

Хроника 18 июля – 03 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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