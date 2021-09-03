Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кабуле афганские женщины устроили акцию протеста против неравенства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Небольшая группа афганских женщин в пятницу вышла с протестом близ президентского дворца в Кабуле, они требовали равноправия у взявших власть в Афганистане талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, около 20 женщин с микрофонами собрались под присмотром боевиков-талибов, которые позволили провести демонстрацию. Женщины требовали доступа к образованию, права на возвращение на рабочие места, а также роли в управлении страной.

Некоторые женщины также держали таблички с надписями, на одной из которых было написано: "Свобода - наш девиз. Она заставляет нас гордиться".

Как сообщает AP, это уже второй протест, организованный женщинами Афганистана после того, как талибы взяли власть в стране. Ранее демонстрацию устроили жительницы Герата.

В августе боевики "Талибана" пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. Однако, по данным агентства, многие афганцы, особенно женщины, опасаются отмены прав, приобретенных за последние 20 лет.

Талибы, которые на днях собираются объявить состав нового афганского правительства, заявляли, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе с США. Западные страны ожидают от талибов выполнения обязательств сформировать инклюзивное правительство, а также не позволить террористическим группировкам действовать с территории Афганистана.

Президент США Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней операции Соединенных Штатов и их союзников по НАТО против терроризма в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Хроника 18 июля – 03 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы объявят состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

"Талибан" понес большие потери в Панджшере и потерял контроль над несколькими уездами

Что случилось этой ночью: пятница, 3 сентября

Японский премьер не будет участвовать в выборах лидера правящей партии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');