Космонавт Дубров поймал деталь модуля "Наука", улетевшую в космос

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Космонавт Петр Дубров поймал крышку электрического разъема модуля "Наука" которая улетела в космос из-за отсутствия страховочного троса.

"Я поймал улетевшую крышку", - сказал Дубров в ходе трансляции выхода в открытый космос, которую ведет "Роскосмос".

По плану космонавты, сняв крышки, должны были привязать их к корпусу модуля для того, чтобы они не вылетели в открытый космос и не пополнили ряды космического мусора. При этом в ходе работы Дубров обнаружил, что у части крышек отсутствуют страховочные кольца.

В таком случае космонавты вручную извлекают крышки и помещают их в специальный мешок для мусора. Одна из крышек в ходе этой процедуры улетела в открытый космос, однако спустя минуту Дубров смог поймать ее и со второй попытки поместить в мешок.

Космонавты Дубров и Олег Новицкий в данный момент работают в открытом космосе. Основные задачи, стоящие перед ними, связаны с интеграцией модуля "Наука" в состав МКС.

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.