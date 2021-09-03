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Для полной интеграции модуля "Наука" понадобится девять выходов в открытый космос

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Для полноценного запуска работы нового модуля МКС "Наука" понадобится девять выходов в открытый космос. Об этом сообщил руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери в ходе трансляции "Роскосмоса" в пятницу.

По его словам, три выхода будут посвящены интеграции систем модуля и МКС, еще три займет установка манипулятора "Эра" и в ходе последних трех космонавты с помощью "Эры" будут устанавливать дополнительное оборудование.

Калери отметил, что настроить манипулятор "Эра", который размещен на модуле "Наука", помогут астронавты Европейского космического агентства.

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"Будут и так, и так. В период тестирования и подготовки "Эры" к работе, будут и европейцы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли европейцы участвовать в работе с манипулятором во время интеграции модуля.

В данный момент космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий проводят первый выход в открытый космос, посвященный интеграции модуля.

Модуль пристыковался к МКС в конце июля. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

МКС МЛМ Наука

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