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Axios узнал о намерении Трампа продать свой отель в Вашингтоне

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США ведет переговоры о продаже прав на свой отель Trump International Hotel в Вашингтоне, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп намерен продать права аренды застройщику, который будет вести переговоры с гостиничными компаниями, а те в свою очередь будут управлять недвижимостью и проведут ее ребрендинг. Подробности условий сделки пока не известны, но, как отмечается, представители Трампа вели переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами.

Axios напоминает, что в 2019 году Трамп уже пытался продать права на отель за $500 млн. С начала пандемии коронавируса гостиничный бизнес Трампа понес убытки, и, по мнению авторов статьи, в этот раз сумма сделки окажется ниже.

Отель Trump International Hotel располагается в историческом здании Старого почтамта в центре Вашингтона. В 2013 году компания Трампа The Trump Organization заключила договор аренды с Администрацией общих служб (GSA) сроком на 60 лет. По состоянию на 2017 год месячная стоимость аренды составляла $250 тыс. Договор предполагает увеличение стоимости аренды по мере роста инфляции.

Когда Трамп стал президентом, многие эксперты по этике и контрактам призвали GSA прекратить действие договора аренды с The Trump Organization, поскольку компания фактически стала одновременно арендатором и арендодателем. Администрация общих служб не стала расторгать контракт.

США Дональд Трамп The Trump Organization

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