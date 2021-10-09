Отель Трампа потерял $70 млн за время его президентства

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп "сильно преувеличил" прибыльность своего отеля в Вашингтоне, свидетельствует расследование палаты представителей США по надзору и реформе. Об этом сообщает BBC News.

Отель Trump International потерял более $70 млн за время президентства Трампа, хотя сам он ранее утверждал, что за это время заработал не менее $150 млн. Из документов палаты представителей США по надзору и реформе следует, что экс-президент предоставлял правительству страны недостоверные сведения о финансовом положении своего отеля.

Организация Трампа называет отчет "ложным" и "вводящим в заблуждение".