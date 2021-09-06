Россиянку в Белоруссии задержали из-за твита о Лукашенко

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали гражданку РФ Ирину Викхольм, она находится в СИЗО Бреста, сообщил пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев.

"Гражданка РФ Ирина Викхольм действительно задержана, она находится в СИЗО Бреста", - сказал Москалев в понедельник агентству "Интерфакс-Запад".

Он уточнил, что белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки РФ.

"Мы запросили консульский доступ к ней. Делом Ирины занимается генконсульство в Бресте, его сотрудники уже встретились с россиянкой, хотя о встрече она не просила", - рассказал пресс-секретарь.

Москалев сообщил, что на встрече Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние своего здоровья.

"У нее есть адвокат. Сотрудники генконсульства держат ситуацию на контроле", - заявил он.

Как сообщали на минувшей неделе в Генпрокуратуре Белоруссии, прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В., которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении.

"Из материалов дела следует, что В., желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала.