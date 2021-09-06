Премьеры РФ и Белоруссии обсудили сотрудничество и углубление интеграции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с премьером Белоруссии Романом Головченко обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что премьеры "уделили особое внимание задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии".

В свою очередь, в пресс-службе белорусского правительства сообщили, что "премьер-министры подчеркнули конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Белоруссии и России".