Израиль с 19 сентября разрешил въезд организованным группам туристов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы с прививкой с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп, сообщает израильское министерство туризма.

"Необходимо, чтобы туристы были вакцинированы тремя дозами вакцины (так делают в Израиле) или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев", - говорится в сообщении.

Въезд разрешен организованным туристам из стран, входящих в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки по уровню распространения коронавируса. Россия с недавних пор входит в "оранжевый" список санитарно-эпидемиологической безопасности. В одной тургруппе может быть от 5 до 30 человек.

Для въезда в Израиль потребуется предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. По прибытии в страну всем нужно пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, в противном случае придется соблюдать карантин.

Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.

С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных тургрупп с прививкой из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, однако в середине августа туристические поездки были приостановлены из-за роста заболеваемости COVID-19.