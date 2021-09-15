Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса продолжаются и могут успешно завершиться до конца года, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим Минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России", - сказал Бен Цви в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

На вопрос, можно ли рассчитывать, что российско-израильские переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 успешно завершатся до конца 2021 года, глава дипмиссии ответил: "Я надеюсь, что да".

Он выразил надежду, что "пандемия тоже немножко успокоится".

"К сожалению, не все - ни у нас, ни в России - привиты. Так что признать сертификаты - это одно, но чтобы полностью открыть (границы) - тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать", - подчеркнул Бен Цви.

Ранее израильское министерство туризма сообщило, что российские туристы с прививкой с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп.

Для въезда в Израиль потребуется предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. По прибытии в страну всем нужно пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, в противном случае придется соблюдать карантин.

Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.

С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных тургрупп с прививкой из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, однако в середине августа туристические поездки были приостановлены из-за роста заболеваемости COVID-19.