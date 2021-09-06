Спикер парламента Украины не исключил отставок ряда министров осенью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что некоторые министры этой осенью могут уйти в отставку по собственному желанию, а часть может оставить правительство в "добровольно-принудительном формате".

"Отставки возможны... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии. Есть те, кто, возможно, самостоятельно пойдут в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут оставить кабинет министров Украины", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

По его словам, кадровые ротации в правительстве, возможно, произойдут не на первой пленарной неделе шестой сессии Верховной рады, но вскоре.

Между тем лидер партии "Голос" Кира Рудик считает, что первым может покинуть правительство министр обороны Андрей Таран.

"Сейчас человеком, который хуже работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану - больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", - сказала Рудик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий подчеркнула, что увольнение Тарана будет "правильным решением, хотя и очень запоздалым, поскольку Украина как страна, которая воюет, до сих пор не выполняет государственного оборонного заказа".

"Эта проблема - очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению. Вопрос о возможном увольнении министра обороны - более принципиальный, так как вся его несостоятельность - на поверхности, а именно он сейчас ответственен за то, что деньги не тратятся даже тогда, когда есть понимание, на какие нужды их направить", - объяснила она.