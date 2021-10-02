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Источник узнал о сборе подписей для отзыва Разумкова с поста спикера Рады

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Депутатская фракция "Слуга народа" начала собирать подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной рады Украины, сообщают источники во фракции.

"Да, сбор подписей начали", - подтвердили собеседники "Интерфакса-Украина" в субботу.

Ранее Разумков сообщил, что "коллеги пришли за подписными листами" об отзыве его с должности председателя Рады.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера парламента.

Позже Разумков официально пригласил депутатов фракции на встречу 4 октября, чтоб обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Украина Верховная рада Слуга народа Дмитрий Разумков

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