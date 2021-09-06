Спикер Рады выступил против переименования Украины в "Русь-Украину"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает предложения об изменении названия страны негосударственной позицией.

"Действительно Украине сегодня нужны изменения, нужны реформы, но точно ей не надо менять название", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

"Мы с вами живем в государстве Украина, и я думаю, что это устраивает 99% наших граждан... Я уверен, что играться с названием Украины, названием государства, и тем более пытаться на нем, извините за сленг, как-то хайпануть – это точно негосударственная позиция", - подчеркнул спикер парламента.

"У меня нет информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект. Надеюсь, что это фейк", - добавил Разумков.

Он отметил, что не знает, в каком состоянии "люди дают комментарии".

Ранее спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил сменить название страны с "Украина" на "Русь-Украина". По его словам, это позволит "отобрать бренд "русских" у Российской Федерации".