Двукратный суточный прирост COVID-заражений зафиксирован в странах Балтии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В странах Балтии во вторник зарегистрировано более чем в два раза больше заболевших новой коронавирусной инфекцией по сравнению с понедельником.

Общее число заболевших за минувшие сутки составило 1 407 случаев по сравнению с 672 инфицированными накануне.

В Эстонии выявлен 391 положительный тест на коронавирус, из них 281 заразившийся не был вакцинирован, сообщил департамент здоровья. Накануне сообщалось о 212 заболевших.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 705 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. В минувший понедельник было выявлено 346 случаев, что почти вдвое меньше, чем во вторник.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 311 новых случаев COVID-19, сообщает BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Накануне сообщалось о 114 заболевших за сутки.