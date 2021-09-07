Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Двукратный суточный прирост COVID-заражений зафиксирован в странах Балтии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В странах Балтии во вторник зарегистрировано более чем в два раза больше заболевших новой коронавирусной инфекцией по сравнению с понедельником.

Общее число заболевших за минувшие сутки составило 1 407 случаев по сравнению с 672 инфицированными накануне.

В Эстонии выявлен 391 положительный тест на коронавирус, из них 281 заразившийся не был вакцинирован, сообщил департамент здоровья. Накануне сообщалось о 212 заболевших.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 705 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. В минувший понедельник было выявлено 346 случаев, что почти вдвое меньше, чем во вторник.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 311 новых случаев COVID-19, сообщает BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Накануне сообщалось о 114 заболевших за сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 07 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Балтия Литва Латвия Эстония

Новости

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Пандемия коронавируса

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

Пандемия коронавируса

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');