В индийской Керале пытаются остановить распространение редкого вируса Нипах

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В индийском штате Керала, где свирепствует коронавирус COVID-19, власти пытаются остановить распространение и другой инфекции – вируса зоонозного происхождения Нипах, после заражения которым скончался 12-летний мальчик, сообщает Associated Press.

Во вторник местные органы здравоохранения сообщили, что восемь человек, напрямую контактировавших с ребенком, не заразились от него этим вирусом. "То, что эти восемь контактов дали отрицательный результат, – большое облегчение", - сказал глава органа здравоохранения штата Вина Джордж.

В общей сложности в больнице сейчас наблюдают 48 человек, контактировавших с мальчиком, из них у восьми оказался отрицательный результат. Еще более сотни человек изолированы, их еще предстоит проверить на заражение.

В город Кожикоде, где выявили заражение вирусом Нипах, федеральное правительство направило группу экспертов, чья цель - помочь местным специалистам выявить потенциальных зараженных и отследить вторичные контакты. Они также должны выдать рекомендации на случай выявления новых зараженных.

Ситуация в Керале остается напряженной, так как именно в этом индийском штате фиксируют самый высокий уровень заражения COVID-19 во всей стране. Накануне там зарегистрировали около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом среди свыше 32 тыс. во всей Индии.

Чем опасен вирус

Вирус Нипах способен вызвать сильнейшую лихорадку, судороги и рвоту, вакцины или лекарств от него не существует. Единственное лечение при заражении этим вирусом - поддерживающая терапия, и, по данным ВОЗ, летальность от вируса Нипах составляет от 40% до 75%. Он впервые был выявлен в конце 1990-х годов в Малайзии, передается человеку при контакте с летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку.