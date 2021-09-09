Попова заявила, что тест на вирус Нипах будет готов на следующей неделе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тест-система для выявления вируса Нипах, обнаруженного в Индии, будет готова в течение следующей недели, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прошла информация о вирусе Нипах в Индии и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы выявлять", - сказала Попова на сессии в рамках IV форума социальных инноваций регионов в четверг.

По словам Поповой, в России для борьбы с возможными угрозами создаются центры секвенирования для того, чтобы разрабатывать новые тест-системы для вновь появляющихся вирусов.

Вирус Нипах был выявлен в индийском штате Керала в начале сентября.

Данный вирус способен вызвать сильнейшую лихорадку, судороги и рвоту, вакцины или лекарств от него не существует. Единственное лечение при заражении этим вирусом - поддерживающая терапия, и по данным ВОЗ, летальность вируса Нипах составляет от 40% до 75%. Он впервые был выявлен в конце 1990-х годов в Малайзии, передается человеку при контакте с летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку.